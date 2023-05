Miami angat sa serye, 2-1! Jimmy Butler nagbalik mula sa ankle sprain

BUMALIK mula sprained ankle si Jimmy Butler bago sumandal sa depensa ang Heat para ilampaso ang New York Knicks 105-86 sa Game 3 ng East semis nitong Sabado sa Miami.

Umiskor si Butler ng 28, dinagdagan ni Max Strus ng 19 at muli ay kinuha ng Heat ang trangko sa series 2-1. Game 4 sa Martes (araw sa Manila) sa Miami pa din.

Umayuda ng 17 points, 12 rebounds si Bam Adebayo, may 14 markers si Kyle Lowry at hindi naghabol ang Miami.

Pinangunahan ng 20 points ni Jalen Brunson ang New York, may 15 si Josh Hart at 14 kay RJ Barrett.

Anemic ang 39 percent field goal shooting ng Heat, 22 percent sa 3-point range. Pero nagawan nila ng paraan sa depensa para puwersahin sa mas masagwang 34 percent clip sa field at 20 percent sa 3s ang Knicks.

“It’s about figuring out how to compete at a really high level,” salag ni coach Erik Spoelstra. “What’s necessary for that game is to be able to win.”

(Vladi Eduarte)