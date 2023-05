Mga maliliit na negosyate, bumida sa Nueva Ecija

Bumida ang mga magsasaka sa gulayan at iba pang maliliit na negosyante sa isang-linggong pagdiriwang ng ika-158 taong pagkakatatag ng Jaen, Nueva Ecija.

Ito’y dahil naging sentro ng pagdiriwang ang pagkilala sa mga magsasaka na nagpalakas sa negosyong gulayan at pagbibigay pugay sa mga modelong taxpayer.

Sa pagdiriwang ng ‘Manggulay Festival : Bida sa Hamon ng Buhay’ nitong Mayo 1-5, idiniin ni Mayor Sylvia C. Austria ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga nagma-mangga at magsasaka ng gulayan sa kanilang 27 barangay.

Ayon naman kay Vice Mayor Atty. Sylvester C. Austria, tama lang na parangalan ang Top 10 taxpayers mula sa micro, small at medium enterprises, bukod sa mga programang pangkabataan at matatanda, para magsilbi silang inspirasyon sa iba pang negosyante.

‘Itinuloy namin ang festival na sinimulan ng aking yumaong ama na si dating Mayor Santiago ‘Santy’ Austria dahil dito nakilala ang Jaen,’ ani bise-alkalde. (Jojo de Guzman)