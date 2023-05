May masasabon pagbalik ni PBBM: Mga ‘bata’ ni Bautista sa NAIA sisipain

Panahon na para sipain ang mga opisyal na nangangasiwa at nagpapatakbo sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) upang hindi na maulit ang mga kapalpakan sa operasyon.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanyang lingguhang programa sa telebisyon kasunod ng nangyaring power outage sa NAIA Terminal 3 noong May 1, 2023 na nagresulta sa kanselasyon ng 48 biyahe at higit 9,000 pasahero ang apektado.

Ayon kay Enrile, dapat alisin ang mga opisyal na hindi alam ang kanilang trabaho at palitan ng mga taong marunong sa serbisyo publiko.

“Dapat ‘yan total overhaul, take-out, select the best and dedicated people for public service,” ani Enrile.

Kung siya aniya ang pangulo ay sisipain niya sa puwesto ang mga opisyal ng NAIA dahil sa kapalpakan sa trabaho.

Paano aniya makakaakit ng investors ang Pilipinas kung sa airport pa lamang ay hindi makalipad ang mga eroplano at maraming pasahero ang naperwisyo sa ilang oras na pagkawala ng serbisyo ng kuryente.

“If I were the president I’ll kick your butt,” dagdag ni Enrile.

Inaasahan na ng kalihim na makakarinig ng sa­lita at mayroong masasabon na mga opisyal pagbalik ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mula sa biyahe nito sa Amerika at United Kingdom.

Sinabi ni Enrile na nagkaroon na ng ganitong aber­ya noong January 1, 2023 at naulit na naman nitong Labor Day kaya dapat may masibak dahil sa aberya.

“Dapat magaling ‘yong secretary of transportation pero kagamitan hindi sapat maski ano pang ga­ling ng Cabinet member walang magagawa,” wika ni Enrile patungkol kay Secretary Jaime Bautista.

Matatandaang sinuspinde ng Ombudsman sina Manila International Airport Authority (MIAA) Acting General Manager Cesar Chiong at Assistant General Manager Irene Montalbo dahil sa gina­wang pag-reshuffle sa 285 empleyado ng MIAA. (Aileen Taliping)