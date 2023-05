Maricel sasampalin nanloko kay Edu

Panalo ang content ni Maricel Soriano sa kanyang YouTube channel, na ang ex-husband niyang si Edu Manzano ang guest niya.

‘Na-miss daw ako ni Edu!’ ang title ng vlog ni Marya, at may teaser pa na ‘Lunch with my ex-husband!’

Sa totoo lang, ang bongga nina Marya at Edu, na akala mo mga Korean star, na ngayon lang nagkita.

Siyempre, dahil komedyante si Edu, walang ginawa si Marya kundi ang tumawa nang tumawa. Ang mga dapat pag-usapan nila na seryoso ay nauuwi sa tawanan.

Isa nga sa bonggang chika ni Edu ay ang pagiging maasikaso, sweet ni Marya, ha! May moment pala noon na sa shooting niya sa probinsiya, biglang dumating si Marya para linisin, ayusin ang kuwarto niya.

“Kaya kahit maingay ang aircon, at tumutulo ang kisame, ang sarap ng tulog ko dahil malinis na malinis ang kuwarto,” chika pa ni Edu.

Pero, ang nakakaloka rin, binuking ni Edu ang ugali ni Maricel, na kapag may nagustuhan na isang bagay sa abroad, box-box daw kung bumili.

Biro nga ni Edu, parang hoarder daw si Marya, na may pagka-smuggler pa. At tawang-tawa lang si Marya, ha!

“Uuwi siya, isang maleta ang dala, pero ang balikbayan box, sampu! Hoarding ang tawag doon!” pabirong chika pa ni Marya.

Pero ngayon, hindi na raw ganoon si Marya, na behave na behave na raw siya.

Pero ‘yun nga, ang isa sa mapupuri mo kina Edu at Marya, na kahit ganoon ang nangyari sa relasyon nila, magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon.

“Hindi namin sinisiraan ang isa’t isa. Sa ibang tao, it was never that way. Pag nagkikita tayo, napaka-genuine ng feelings natin. Sana magsilbi kaming inspirasyon sa ibang tao,” sabi ni Edu.

“Sana makatulong kami sa inyo, maging good example. Na bakit kayo mag-aaway, eh, nagmahalan naman kayo once upon a time,” sabi naman ni Marya.

At sa sobrang closeness daw nila, may chika pala si Marya na kapag nagkaproblema si Edu sa kung sino mang dyowa nito, sasampalin niya.

“Alam mo na. Hahahaha! Kapag namumroblema itong asawa ko dati, tinatanong ko sa kanya kung may sasampalin ba ako? Hahahaha!” sabi ni Marya.

Bongga, ‘di ba? Ang sarap panoorin na ang dating mag-asawa, naghiwalay, heto at sobrang magkaibigan pa rin talaga.

(Dondon Sermino)