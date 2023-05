Malta hot spot sa human trafficking

Iniulat ng Bureau of Immigration (BI) ang pagharang ng dalawang biktima ng human trafficking patungong Malta.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, nagpanggap ang mga biktima na magkaibigan at magkasamang bibiyahe bilang mga turista nang pigilan sila habang naghahanda sa kanilang flight sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 patungong Bangkok noong Abril 29.

Sa katunayan ay nagpakita pa aniya ang mga ito na may trabaho sila rito sa isang dental clinic at apat na araw lang silang magbabakasyon sa Bangkok.

‘Both women later admitted during secondary inspection that their final destination is Malta and that their documents were only handed to them by an unknown person that same morning outside the airport,’ ani Tansingso.

Hindi rin umano alam ng mga biktima na ang visa nila ay sa Malta at hindi sa Thailand at kanselado na ito bago pa man sila umalis ng bansa.

“We call on the public to exercise caution in dealing with recruiters. Several investigations have shown exploitation of domestic and foreign victims in the Mediterranean, and this has long been a cause of concern.

The BI understands being enticed by greener pastures abroad, but by not going through the correct process, aspiring migrant workers risk getting abused overseas,” diin ni Tansingco.(.Mina Navarro)