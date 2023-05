Malalim na relasyon PH-UK wish ni Romualdez

Umaasa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na lalo pang lalalim at magiging mas makahulugan ang relasyon ng Pilipinas at United Kingdom.

Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos na saksihan ang koronasyon nina King Charles III at Queen Camila.

“We are deeply honored to be witnesses to an event that is a rare piece of world history, and we pray for a dee­per and more meaning­ful relationship bet­ween the Philippines and the United Kingdom for years to come,” sabi ni Romualdez.

Si Romualdez ay bahagi ng delegasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na dumating sa London isang araw bago ang koronasyon.

Ginamit nina Marcos, Romualdez at iba pang opisyal na kanilang kasama ang oportunidad upang masuri ang London Gatwick Airport at ang sistema na kanilang ginagamit sa mga dumarating na turista upang makakuha ng ideya para sa pagpapaganda ng mga paliparan sa Pilipinas. (Billy Begas)