Malaking balakid sa pag-arangkada ng electric motorcycles

“Big win for the Philippines!,” ang tuwang-tuwang balita ni Ayala Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala (JAZA) mula sa Amerika, sa gitna ng pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr.

Nagpirmahan ng kontrata ang Integrated Micro-Electronics Inc. ng Ayala at ang California-based Zero Motorcycles para sa produksyon ng e-motorbikes sa Binan Laguna, na sinaksihan mismo ni Presidente BBM.

Ang planta ng IMI-ZERO sa Laguna ay gagawa ng mga full electric motorcycles na ipapadala sa merkado ng Europe at Asia, samantalang ang mga piyesa at sub-assemblies naman, gaya ng motor at battery, ay gagamitin sa production sa Scott’s Valley, California.

Ang kontrata ay magdadala ng US$250 milyon na investment sa bansa, kasama ang mga technolohiya sa paggawa ng electric motorcycles. Ayon sa plano, may 18,000 e-motorbikes ang gagawin sa planta sa loob ng 5 taon. Magsisimula ang mass production sa June 2023, at ibebenta sa local market sa 2024.

Kamakailan, inanusyo rin ng Ayala ang 2-buwan pilot run ng kanilang battery-swapping program, bago ang pagbebenta nila sa publiko ng mga Gogoro electric motorcycles. Malaki rin ang plano ng Ayala at Gogoro pagdating sa pagpapalaganap ng electric motorcycles sa Pilipinas.

Pero ilan sa kilala natin sa Ayala ang malungkot dahil hindi kasama ang electric motocycles sa Executive Order No. 12 na nagbibigay ng zero tax sa importasyon. Dahil dito, may 30% import duty ang bawat aangkatin nilang e-motorcycle.

Ayon kay Trade & Industry Secretary Alfredo Pascual, kasama sa original proposal ang e-motorcycles sa 5-taon tariff exemption para gawing affordable ang mga eto at mahikayat ang mga Filipino na lumipat sa electric. Kapag mas maraming gagamit ng e-motorcycles, magiging maganda ang environment para sa pagtatayo ng mga charging stations.

Pero sinabi ni Sec Pascual, hiniling ng maimpluwensiyang Motorcycle Development Program Participants Association (MDPPA) at Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) sa public hearing ng Tariff Commission, na huwag isama ang e-motorcycles sa pag-aalis ng tarifa.

Nilinaw ni EVAP president Edmud Araga at chairman Ferdinand Raquelsantos na suportado nila ang posisyon ng DTI. Isinusulong nila ang zero tariff ng lahat ng electric vehicles kasama ang 2-wheels, maliban sa e-Jeep at e-Trikes na ginagawa na ng mga miyembro ng EVAP.

Nilinaw naman ni MDPPA president Norminio Mojica na hindi sang-ayon ang MDPPA sa biglaang pag-aalis ng tarifa sa imported e-motorcycles.

Ang unang dahilan ay safety. Kapag inalis ang tarifa, posibleng bumaha ang merkado ng mga sub-standard na e-motobikes na maaaring magdulot ng sakuna, kagaya nang malagim na sunog na nagmula sa charging ng isang e-bike. Hindi dapat isakripisyo ang safety sa pagsusulong ng e-motorcycles.

Ikalawa, kailangang protektahan ang mga gumagawa ng de-gasolinang motorsiklo habang pumapasok ang e-motorcycles. Dapat umanong siguruhin ng gobyerno ang patas na laban sa pagitan ng mga gawang-lokal na motorsiklo at mga imported na e-motorcycles.

Libu-libong trabaho at milyun-milyong buwis ang posibleng mawala kapag hindi balanse ang ipapairal na patakaran.

Ngunit malinaw sa status quo, dehado ang e-motorcycles dahil sa 30% buwis sa pag-angkat nito. Hindi eto magiging affordable sa mga riders, gaya ng mga kilalang modelo ng motorsiklo.