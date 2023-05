Malacañang inanunsiyo mga bagong appointee ni Marcos

Inanunsiyo ng Malacañang ang mga bagong appointee ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na itinalaga sa iba’t ibang puwesto sa gobyerno.

Batay sa listahang inilabas ng Presidential Communications Office (PCO), kabilang sa mga hinirang ng pangulo ay sina Michael Wesley Poa bilang DepEd undersecretary at Sunshine Fajarda bilang assistant secretary.

Itinalaga namang administrator ng Authority of the Freeport Area of Bataan si Mohammed Hussein Pangandaman habang Special Envoy on Transnational Crime si Anthony Alcantara, na nasa ilalim ng Office of the President.

Itinalaga namang undersecretary ng Department of Science and Technology si Teodoro Gatchalian, habang DTI Undersecretary naman si Maria Blanca Kim Lokin. (Aileen Taliping)