Magandang kinabukasan para sa kasambahay 

Maraming mga Pilipino ang nangangarap at naghahangad na makapag-aral at umangat ang buhay kaya kahit hirap sa buhay ay ginagawa ang paraan lalo na ang mga mahihirap para magkaroon ng magandang bukas.

Pero aminin man o hindi, marami ang nabibigo sa kanilang pangarap dahil na rin sa kawalan o limitadong oportunidad para sa mga ito.

Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nasa kategorya pa rin ng third world country, kadalasan ay napapako na lamang sa kung anong hanapbuhay mayroon ang mga Pilipino at hirap ng makaahon o makaalpas para saas magandang pangarap.

Sari-saring kuwento ng pakikipagsapalaran ang narinig na natin mula sa mga magsasaka, construction worker, tricycle driver, tindera, at pagiging kasambahay pero hirap na makausad at mabago ang kanilang buhay kahit anong pagsisikap ang gawin.

Ang kakarampot na kita ay halos tama lamang para ipantawid-gutom aa isang araw kaya naman ang pangarap ay nananatili na lang na “sana” sa kanilang isip at puso.

Hindi rin natin kakalimutan na dumaan ang bansa sa matinding pandemya at marami ang nawalan ng trabaho at hanapbuhay na lalong nagpahina sa hangarin na makaahon sa buhay.

Halimbawa na lamang diyan ang mga kasambahay na may mga pangarap na makapag-aral o kaya ay mapag-aral ang mga anak pero hindi sapat ang kakarampot na sahod lalo na kung ito rin ang nagsisilbing breadwinner sa kanilang pamilya.

Nasa limang libong piso lamang ang minimum na sahod ng mga kasambahay at suwerte na kung may mabait na amo na magbigay ng dobleng rate para sa mga ito.

Kung mayroon man, mabibilang lamang sa daliri kaya ang suma tutal, marami pa ring kasambahay ang hindi makaahon-ahon sa hirap at makapagpatuloy ng pag-aaral.

May ilan-ilan na rin tayong mga narinig na kuwento ng mga kasambahay na nakapagtapos ng pag-aaral at naigapang ang sarili kahit napakahirap gawin dahil sa determinasyon na mabago ang buhay.

Pero mas marami ang nabigo at hindi naipagpatuloy ang pagkamit ng pangarap dahil may mga amo na ang gusto ay magtrabaho mula araw hanggang gabi ang kanilang mga kasambahay.

Bagamat may batas para sa proteksiyon at kapakanan ng mga kasambahay, walang programa ang gobyerno para sa layuning mabago ang kanilang buhay at mahango sa pagiging kasambahay.

Mayroong alok ang kagawaran ng edukasyon para sa alternative learning system (ALS) pero ito ay para sa mga out of school youth at iba pang sektor na walang kakayahang pumasok sa regular na paaralan.

Kahit pa gustuhing mag-enrol ng kasambahay sa ALS, hindi rin ito uubra dahil kakain ng maraming oras sa pag-aaral at maapektuhan ang kanilang oras ng trabaho na maaaring maging mitsa para mawalan sila ng trabaho.

Kaya naman may panukalang batas si Senador Alan Peter Cayetano na Enhanced Kasambahay bill na layuning mabigyan ng pagkakataong mabago ang buhay at mahango sa kahirapan ang mga kasambahay sa bansa.

Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng isang oras ang mga kasambahay para makapag-aral sa ALS o sa isang skills training program ng walang pinangangambahang makaltasan sila ng sahod habang sumasailalim sa training o pag-aaral.

Sa madali’t sabi, bayad pa rin ang mga kasambahay kaya malaking bagay ang panukalang batas para matupad ang pangarap na makaahon sa buhay kapag naisabatas ito.

Kapag umangat ang buhay ng mga kasambahay, aangat din ang ekonomiya dahil makakadagdag sila sa mga maaaring bumili ng mga produkto at serbisyo, kasama na ang kanilang pamilya.

Hindi po ba napakagandang isipin na ang mga kasambahay pagdating ng panahon ay katuwang na natin sa pag-unlad at nakaahon mula sa dating pag-aalaga, pagluluto, paglilinis at iba pang gawaing bahay?

Hangad ko na sana ay masuportahan ng mga mambabatas itong Enhanced Kasambahay Bill para walang mapag-iwanang mga Pilipino at sa halip ay sabay-sabay tayong umusad upang magkaroon ng mas maganda at komportableng buhay.