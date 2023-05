LeBron James nagpahiyang, dehins tumira sa unang quarter

NANGILAG tumira sa first quarter si LeBron James, humarabas ng 25 points, 13 rebounds si Anthony Davis, at binalikan ng Lakers ang Golden State 127-97 sa West semis nitong Sabado sa Los Angeles.

Sa kanyang NBA-record 275 playoff appearances, nitong Game 3 lang hindi bumitaw sa basket si James.

Nagpapahiyang lang pala ang The King dahil tumapos pa rin ng 21 points, 8 rebounds, 8 assists para ihatid ang LA sa 2-1 lead sa series.

Naka-limang 3s si D’Angelo Russell tungo sa 21 points sa Lakers na hosts muli ng Game 4 sa Martes (araw sa Manila).

Kinontrol ng Lakers ang laro sa middle quarters nang ma-outscore ang Warriors 63-38.

“After that (30-23) first quarter, guys just really turned it up,” bida ni coach Darvin Ham.

Hindi umubra ang 23 points ni Stephen Curry at 16 ni Andrew Wiggins sa Golden State. (Vladi Eduarte)