Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakaranas nang ayaw patulugin at kinalampag ng mga multo sa hotel na tinuluyan niyo sa inyong bakasyon?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Gardo ng Pasay ay minsan lumipad pa-Taiwan para magbakasyon kasama ang ilang katrabaho, at hindi niya inaasahan na hindi lang siya kundi maging ang mga kasamahan niya ay pinag-tripan ng mga multo sa tinuluyan nilang hotel.

Misteryo: “Paano ba kayo pinagtripan ng mga multo? Magkakaiba ba kayo ng karanasan?”

Gardo: “Oo magkakaiba kami ng karanasan. Yung isang kasama namin biglang nagising ng madaling araw para mag-cr nang biglang patayan siya ng ilaw habang nasa loob at nagpatay-sindi ito. Noong una ang akala niya ay baka may problema lang ang ilaw ng cr pero nung makita niyang mag-cr ang kasama niya sa room ay hindi naman namatay ang ilaw.”

Misteryo: “Yung iba ano naman ang na-experience nila?”

Gardo: “Yung isa naman ay may nakita siyang black shadow sa window glass ng shower room. Napatakbo pa nga siya palabas ng cr nang makita niya yun at sobrang natakot daw siya.”

Misteryo: “Mukhang palabiro o talagang gustong manakot ng residential ghosts ng hotel na tinuluyan niyo?”

Gardo: “Oo nga eh heto yung isang kasama namin actually tour guide namin. Mahimbing siyang nakatulog sa first day namin pero bigla siyang nagising kinaumagahan na tanggal ang kanyang relo at nasa floor na Ito ng hotel. Sabi niya imposible naman na siya ang magtanggal nun.”

Misteryo: “Ikaw naman ano ang na-encounter mo?”

Gardo: “He he he ako? Una tapping sa katabing table sa bedside ko pero hindi ko pinansin, then maya-maya isang malakas na kalabog ang narinig ko sa may cr kaya bumangon ako. Nasa 3 am na nun habang yung room mate ko tulug na tulog.”

Kayo ano ang ghost encounters niyo sa mga biyahe niyo? Mag-email sa misteryophilhet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.