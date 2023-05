Kim Yutangco Zafra pumalag sa Estonia

NASUNGKIT ni Kim Yutangco Zafra ang runner-up finish sa Tallinna MK kiirturniiride sari KEVAD 2023 (VIII etapp) A Chess Championship na ginanap sa Paul Keres Chess House sa Tallinn, Estonia nitong Sabado ng gabi.

Nakakolekta ang tubong Quezon City na si Zafra ng 5.5 puntos mula sa limang panalo, isang draw at isang talo sa pitong laro.

Nakamit ni Zafra ang mga panalo kina Andreas Ruu ng Estonia, Jonathan Mendoza ng Guatemala, Pjotr Nikitin ng Estonia, Abhishek Choudhary ng Estonia at Marina Levchenko ng Estonia.

Nakipaghatian naman siya ng puntos kay Mikk Kaarel Oim ng Estonia, habang nabigo sa nagkampeon na si Grandmaster Igor Shvyrjov ng Estonia sa round five.

Tinalo ni GM Shvyrjov ang kababayang si Jon Hecht sa huling round para masigurado ang titulo na may perpektong 7.0 puntos sa event na may 15 minutes plus three seconds increment rapid time control format.

Nakatakdang lumaban si Zafra sa Nõmme Open kiirmales chess championship na gaganapin sa Mayo 13 sa Nomme Cultural Center sa Tallinn Estonia. (Elech Dawa)