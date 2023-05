JC nag-military training

Meron talagang mga artista na kahit sabihing hindi naman required na mag-enlist o maging bahagi ng military katulad sa South Korea at ibang mga bansa , ay voluntarily na nag-a-undergo ng training para maging bahagi ng Philippine Navy.

Ang pinaka-latest dito ay ang Kapamilya actor na si JC de Vera. Nag-post si JC ng pictures niya na kuha sa kanyang graduation ceremony for Basic Citizen Military Course na ginanap sa Marines Training Camp. Present din doon ang kanhhhhyang mag-ina na sina Rikkah at Lana de Vera.

Ayon sa post ni JC, pangarap daw niya talaga ito.

“PO3 John Carlo de Vera PN (res) BCMC Class 03-2023.

“A dream come true. I’m honored and proud to be part of the Philippine Navy and PMA Baghawi 2008. It was physically and mentally challenging but overall it was a fun experience.

“I am ready to serve my country. Sending my Snappiest salute Navy! Hooyah! Marines Hooyah!”

(Rose Garcia)