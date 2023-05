Isuzu pina-recall higit 2K ng mu-X, DMAX

Ipinare-recall ng Isuzu Philippines Corp. ang 2,273 units ng Isuzu mu-X at Isuzu D-MAX na ginawa mula 2020 hanggang Oktubre 2022 para higpitan ang mga turnilyo nito sa second stee­ring shaft.

Ayon sa Isuzu Philippines, maaaring lumuwang ang mga turnilyo dahil sa bako-bakong mga kalye sa bansa kaya kailangang higpitan ang mga ito para sa kaligtasan ng mga sasakay.

Sa sulat kay Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo noong April 27, sinabi ni IPC Technical Service Section Head Ernesto Corocota na “given the road conditions in the Philippines, it may possibly loosen over time. With this, IPC has taken the initiative of implemen­ting this service campaign activity to inspect and retighten to meet the required torque value as a precautionary measure.”

Aniya, 1,579 units ng Isuzu mu-X ang kasama sa recall at 694 units naman ng Isuzu D-MAX.

Sabi ng Isuzu Phi­lippines, hindi lahat ng mga unit ng Isuzu mu-X at Isuzu D-MAX ang apektado. Susulatan ng kompanya ang mga may-ari ng units na apektado para maidala nila ito sa authorized Isuzu dealer­s para mahigpitan ang mga turnilyo at ma-testing. Sabi ni Corocoto, hindi aabutin ng dalawan­g oras gagawin ang serbisyo na walang bayad. (Eileen Mencias)