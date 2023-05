Iloilo artist gulay, bulaklak ang gamit pang-design

‘Di lang pangluto at pang-design sa garden, keri na rin sa art! ‘Yan ang uri ng sining na ibinida ng binatilyo na ito mula Iloilo.

Siya si Edgian James Calapardo Florida, isang fashion artist tubong bayan ng Badiangan.

Taong 2020 umano sinimulan ni Edgian ang ganitong uri ng art. Ilan sa mga material na kanyang ginagamit sa paggawa nito ay tulad ng bulaklak, pagkain, buto, dahon, at mga recyclable and unconventional material.

Iba’t ibang disenyo ang kanyang nagagawa mula sa mga ito. Kwento niya sa Abante News, “Mga gown designs na gawa sa pagkain at bulaklak inspired.”

Inaabot umano ng halos dalawang oras si Edgian kada piece na kanyang ginagawa.

Dagdag pa rito, malaki rin ang naiambag ng sining sa kanyang buhay. Aniya, “Nagbukas ito ng scholarship sa akin sa fashion school, nakasali sa mga trade exhibits, nagbuild ng connections sa mga beauty queens at designers, at oportunidad na hindi ko inakalain sa pamamagitan ng mga balita.”

Maliban dito, mayroon ding iba sining na kayang gawin si Edgian gaya ng cut out art at mixed media art.

Payo naman niya sa mga nais ding sumubok ng ganitong uri ng art, “Advice ko po ay maniwala sa sarili at gamitin itong talento upang lumikha ng makabuluhang bagay sa mundo. Ako ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya at ito ay aking ginagamit upang matulungan ko ang aking pamilya.

“Huwang tayong mahiya at sumubok sa mga bagay na alam natin tama at produktibo. Maging Inspirasyon tayo sa mga kabataan na sa pagitan ng sining ay nakakainspire tayo sa panahon ng pandemta at problema sa buhay. Patuloy tayong mangarap sa buhay.” (Moises Caleon)