Housekeeper noon panalo sa bulaklak negosyo

Libre lang ang mangarap, ang puhunan lang ay pagsumikapan hanggang sa maabot mo. Tulad na lamang ng Pinoy na ito sa United Arab Emirates na dating housekeeper lang noon pero may sariling negosyo na ngayon.

Siya si Romaar Guevarra, 27-anyos tubong-Pampanga. Sa edad na 19 years old ay napagdesisyunan ni Romaar na makipagsapalaran abroad dahil sa hirap ng buhay dito sa ‘Pinas.

Pagbabahagi niya sa Abante News, hindi umano naging madali ang una niyang trabaho kung saan namasukan siya bilang housekeeper sa isang hotel.

Aniya, “Hindi rin naging maganda ang aking unang naging trabaho bilang isang housekeeping sa isang hotel sa Sharjah UAE dahil ako’y sumasahod lamang sa halagang AED750 kung sa peso 10k lamang.”

Nang dumating ang pandemya, isa si Romaar sa mga nawalan ng trabaho subalit hindi niya ito tiningnan bilang pagkatalo kundi isang oportunidad na mag-explore pa ng maaari niyang pagkakakitaan. Sumubok siyang pasukin ang beauty industry, food industry, mga pabango, at mga clothings hanggang sa nahanap niya ang kanyang passion kung saan nagagamit niya ang kanyang creativity at innovation.

Sa ngayon, mayroon siyang business na tinatawag na ‘Rosaspandan’ isang online flower shop at boutique na matatagpuan sa Dubai.

Ilan sa mga ino-offer nila rito ay iba’t ibang flower arrangement gaya ng flower balloons, tulips and rose bouquet, car truck surprise, at marami pang iba.

“Ang laki naitulong saakin ng pag nenegosyo o negosyo meron ako dahil sa dalawang taon wala ako trabaho sa dubai ang negosyo lang naming ang naka pag salba sa akin,” aniya.

Payo ni Romaar, “Sa nais magnegosyo or meron kanang negosyo. Tuloy-tuloy lang sa negosyo hindi araw-araw Pasko. May puntong mahina o malakas ang benta, kailangan meron tayo right mindset hindi porket may business na tayo matatawag ka nang negosyante dahil may nagnenegosyo na mali mag-isip kaya mabilis mawala ang business.”

“Maging mahaba ang pasensya, maging creative at higit sa lahat aralin natin yung negosyo meron tayo, paano mag innovate or enhance yung negosyo, dahil ang tao lagging nag hahanap ng bago,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)