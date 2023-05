Heart, John Lloyd sumuporta Bea angat ang husay sa musical

Ang bongga ng performance ni Bea Alonzo sa musical stage play na ‘Contra Mundum, Ang All Star Cast ng Ang Larawan’. Puring-puri nga si Bea ng mga nakapanood, ha!

At ang pinaka-bongga nga sa lahat ay ang pagsuporta rin nina John Lloyd Cruz, Heart Evangelista sa kanila nina Jericho Rosales, Paulo Avelino.

“Bravo!” sabi ni Heart kay Bea.

Chika naman ng iba, “Parang hindi first timer sa stage,” “OMG she can do everything. So talented,” “She is great. I mean theatre ‘yan, so iba ‘yung feels. And she nailed it. At hindi talaga siya nagpatalo sa mga sikat na theatre actors,” at “Grabe, hindi ko nakilala si Bea. Ang galing niya!”