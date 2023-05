Gary ‘di malimutan double bypass surgery

Itinuturing ni Gary Valenciano ang petsang May 6, na isa sa most important surviving moment sa kanyang buhay.

Sa pagbabalik-tanaw niya sa petsang May 6, 2018. ikinuwento ni Gary V ang pinagdaanang open heart surgery for a double bypass.

Sa kanyang tweet, ipinagpasalamat ni Gary na matapos ang limang taong pagkakaligtas sa life threatening moment sa buhay ay nagagawa pa rin niya ang pagkanta, pagsasayaw, at maging ang pag-e-exercise.

Aniya, “Today I still am doing what I love doing and more. I will always thank God for the protection, healing, and restoration He gave me. I love you Jesus.”

Tunay nga namang pinagpala ang Mr. Pure sa ikalawang buhay na tinatamasa niya ngayon.

Amen!

(Rey Pumaloy)