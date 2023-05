Ekstensyon ng SIM registration ‘wag sayangin

Balik na naman po tayo sa usaping SIM registration mga kababayan. Nakapagparehistro na ba kayo ng inyong mga SIM card?

Ako po ay masaya dahil dininig po ng mga kinauukulan ang ating kahilingan na ma-extend ang pagpaparehistro ng SIM cards. Kaya ako po ay umaasa na sana ay tuloy-tuloy na ang pagpapa-register ng ating mga kababayan na lehitimo at hindi sa mga scam o panggagantso ang paggamit ng kani-kanilang mga SIM card.

Napakahalaga po kasi na maipalista ang ating mga SIM card sa mga public telecommunications entities (PTEs) dahil kung hindi, matapos ang deadline ay hindi na gagana ang inyong mga SIM card. Magiging dead na po ito. Kaya para po maiwasan na mawalan tayo ng digital at financial inclusion at lahat ng koneksyon, iparehistro po natin ang ating ginagamit na SIM sa madaling panahon.

Kung maalala ninyo, isa po ang inyong lingkod sa mga nagtutulak sa digital switch bago pa nga ang pandemya. At lalo pa nga sumibol ang digital era nung nagka-Covid pandemic.

Lalong lumawig ang paggamit ng mga social media (socmed) gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok at iba pa. Pati na rin ang mga platform gaya sa pamimili at pagbabayad online at maging sa mga kainan at iba pang establisyimento. Sa pamamagitan ng mga app na ito ay nagagawa nating magbayad ng mga bill sa kuryente, tubig, tuition at kung anu-ano pa.

Biruin n’yo kung hindi pa kayo nakakapagparehistro ng SIM nyo at biglang inabot na naman kayo ng bagong deadline sa July 25, ano po ang mangyayari sa ating mga cellphone? Bigla na lamang itong hindi gagana matapos ang deadline. So papano na kayo makakakonek sa socmed at makakagamit ng GCash at Maya, o kahit maka tawag o maka text man lang sa mga mahal sa buhay o sa hanap buhay?

Hindi na rin magagamit ang Viber, Messenger at hindi na makakapagpadeliber sa GrabFood, Foodpanda, at tigil na rin ang online shopping apps tulad ng Shopee at Lazada. Kung magkakaganun po ay malaking dagok pa rin ito sa digitalization move ng pamahalaan.

Dahil nga nakikita ng gobyerno na mahalagang maabisuhan ang lahat at mabigyan ng sapat na panahong makapagpa-register lalo na iyong mga nasa malalayong lugar, si Pangulong Marcos ang misong nag-approve ng extension dahil nga nakita na mababa ang turnout sa island provinces, iba pang malalayong lugar na obvious na mahina ang o walang internet.

Dito sa tatlong buwang extension, isa sa mungkahi natin na dapat matutukan ay ang primary problem, kailangang mas simplehan pa ang sistema ng pagrerehistro. Dagdagan ang mga hub sa pagpapa lista at pati ang mga tinatanggap na IDs. Iyon iba po kasi wala silang mga ID na tulad ng Philippine Identification System (PhilSys) ID, Driver’s License o Passport kaya naman hindi sila makapagparehistro.

Nakita na po ng PTEs ang problemang idinudulot ng kawalan ng ID kaya inilalaban nila na payagan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Telecommunications Commission (NTC) ang ibang ID tulad ng company ID at school ID, maging ang barangay ID.

Importante din na madagdagan ang registration hubs para may mag-assist sa mga kababayan natin na hindi talaga techie at hindi kayang sumunod sa proseo kung sila lang mismo ang gagawin. Kaya nga nung mag-umpisa pa lang ang programa, sinabi na natin na damihan itong mga hubs para asistehan ang mga lolo’t lola natin gayundin ang mga PWDs lalo’t higit iyong mga nasa malalayong lugar na may mahina o walang signal.

Naniniwala tayong malaking factor din sa mahinang turnout ng nagpa-register ang kawalan ng access sa internet ng ibang kababayan natin. Kasi kung wala silang signal paano nga naman sila makakapag register? Kung hindi sila marunong paano sila susunod sa instructions, kaya kailangan nila ng may taong personal na aasiste sa kanila.

Sa datos noong May 4, nakapagrekord ang NTC na 94.45 milyong SIM owners o 56.22% na ang nagparehistro. Sa naturang bilang, 44.71 milyon ang nagrehistro sa Smart Communications Inc., 43.45 milyon sa Globe Telecom Inc.; at 6.28 milyon sa DITO Telecommunity Corp.

Bagama’t nakikiayon kami sa pananaw ng gobyerno na wala talagang intensyong magparehistro ang mga may-ari ng SIM na ginagamit sa iba’t ibang scam at ilegal na aktibidad pero isinulong pa rin natin ang extension ng deadline para sa mga lehitimong SIM owners. Naniniwala kaming dapat silang bigyan ng dagdag na panahon.

Mismong ang pamahalaan na ang nagsabi na mga 20 milyong SIM card na lehitimo pa ang hindi pa narehistro. Kaya ito ang dapat na ma target ng DICT at NTC sa tulong ng mga PTEs at mga pamahalaang lokal, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar na may mababang registration turnout.

Sa ganitong programa, malaking bagay ang pagsuporta ng ating mga LGUs upang maging matagumpay ang SIM registration program. Napatunayan na natin ito nung sila ay naging kaakibat ng national government sa ating laban sa Covid nung panahon ng pandemya.

Kaya sana mahal kong mga kababayan, tayo ay magparehistro na. Wag na tayong maghintay ng deadline na naman. Ayon sa batas isang beses lang pwedeng ma-extend ang pagpapa-register at kung hindi pa rin natin ito pansinin, mawawala na po ang anumang serbisyo o koneksyon sa ating SIM. Wala ng Facebook, Tiktok, wala na ring text at tawag gamitang ating mga celfone.

Kasi nga, alam naman natin ang ilang mga kababayan natin na likas talagang mahilig sa cramming, mahilig sa last minute. Gaya halimbawa kapag panahon ng pasukan ng mga bata, saka lamang mamimili ng mga gamit kung kailan isa o dalawang araw na lang ay pasukan na sa eskwelahan. Sa pagkakataong ito, kung babalewalain natin ang panibagong palugit na ibinigay sa pagpaparehistro ng SIM, malaki po ang mawawala sa atin. Wag po nating subukan at mas lalo tayong mahihirapan.

Kaya muli akong nananawagan sa atin mga kababayan na magparehistro na habang may pagkakataon pa. Huwag magpahuli. Kung nais nyong magamit pa ang inyong mga celfone o tablet, irehistro ang SIM. Hindi po gagana ang celfone pag wala itong SIM.

Tandaan kapag na-dead na po ang inyong mga SIM babay na sa anumang mga koneksyon!