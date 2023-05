Doctor, nurse sinayawan mamshie na manganganak

Tuwing nanganganak ang isang babae, ang unang ekspresyon na makikita mo sa mga tao sa paligid lalo na ang pamilya nito ay kaba habang hindi mapakali, pero ibahin mo ang mga nurse at doktor na ito na may ibang teknik para mapakalma si mamshie.

Viral sa social media ang video ng pagsasayaw ng mga nurse at doktor sa operating room sa saliw pa ng kanta ng Sexbomb girls na ‘Ibomba Mo’. Una itong na-post sa TikTok noong 2021, pero muling kumalat sa Facebook ngayong taon at humakot ng milyon-milyong views.

Kakaiba kasi ang trip o paandar ng mga nagpapaanak matapos nila itong sayawan ng aliw na kanta! Halos sabay sabay pa ang mga sumayaw na nurse at doktor sa kanilang performance!

Aliw rin ang mga netizens sa viral video kahit ang ilan pa ay nagtatanong kung ayos lang ba na gawin ito sa loob ng ospital habang may operasyon. May ilan na nagsabing ayos lang naman ito kung may consent mula sa mag-asawa na maaari ring makatulong sa pagtatanggal ng kaba ng nanganganak. (MJ Osinsao)