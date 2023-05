Daghang salamat

Una po sa lahat, ang inyong Kuya Pulong ay lubos na nagpapasalamat sa aking mga kapwa Dabawenyo sa kanilang patuloy na tiwala at suporta.

Ito ay kanilang pinamalas sa resulta ng nakaraang independent survey patungkol sa performance ng mga kinatawan sa Kongreso ng Davao Region.

Ang inyong Kuya Pulong, kasama si Congresswoman Maria Carmen Zamora ng Davao de Oro, ang nanguna sa resulta ng ‘Boses ng Bayan’ survey na isinagawa ng RP-Mission Development Foundation Inc. (RPMD) noong February 25 hanggang March 8 ng taong ito. Ang mga na-survey ay lahat ng mga kinatawan sa Kongreso sa Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental.

May survey man o wala, manguna man tayo o hindi, tayo ay hindi titigil sa pag-aksyon para mapangalagaan ang kapakanan at interes ng mga Dabawenyo at maging ng mga kababayan natin sa iba’t ibang parte ng bansa. Tulad ng naikwento ko na dati, karamihan sa ating mga panukalang batas ay para sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, mga mahihirap, katutubo at iba pang sektor na kulang ang representasyon sa lipunan o napapabayaan ang kapakanan.

Bilang kinatawan ng unang distrito ng Davao City, tayo naman ay patuloy sa ating mga programa at proyekto sa lungsod. Nitong nakaraang buwan lang, halos 2,000 na Dabawenyo ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng programang Tulong Panghanapbuhay sa ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD). Ito ay sa pakikipag-ugnayan ng ating congressional district office sa Department of Labor and Employment (DOLE).

May 881 delivery riders at 1,005 barangay police auxiliaries ang nabigyan ng tulong mula sa TUPAD. Ito ay bukod pa sa naunang 11,000 na Dabawenyo na nabigyan ng ayuda ng TUPAD mula ng Oktubre ng nakaraang taon hanggang nitong Marso.

Ang aking anak naman na si Rodrigo ‘Rigo’ Duterte II, sa pamamagitan ng ating congressional district office, ay nakapag-donate kamakailan ng mga solar streetlights sa Barangay 76-A Bucana. Ang mga streetlights ay itatayo sa mga eskinita para maiwasan ang krimen sa mga ganitong lugar.

Natulungan din ng aming tanggapan kamakalian ang mahigit na 60 pamilya na nasunugan sa Barangay Matina Aplaya. Tulad ng lagi naming ginagawa kapag may nasalanta ng kalamidad, binigyan namin ang mga nasunugang pamilya ng mga hot meals at baong food packs para kahit papaano ay makatulong sa kanila sa oras ng kagipitan.

Sa mga panukalang batas naman sa Kongreso, ilan sa mga bago nating nai-file na bills ay para madagdagan ang dibisyon ng Court of Appeals (CA) sa Mindanao. Sa House Bill (HB) 7895 na ating naihain sa Kongreso, ang karagdagang CA division ay ating pinanukala na mailagay sa Davao City. Ito ay para mapabilis ang pagdedesisyon sa mga kaso sa Mindanao na matagal ng nakabinbin sa Court of Appeals.

Pinanukala naman natin sa HB 4958 ang pagdagdag ng dibisyon ng National Labor Relations Commission (NLRC) para mapabilis ang pagpapasya ng Komisyon sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga employer at manggagawa sa Mindanao.

Ang dalawang bills na ito ay nagpapakitang kailangan ng magdagdag ng mga serbisyo ng gobyerno sa Mindanao na mabilis na umuunlad at dumadami ang populasyon.

Tulad ng nasabi na ng inyong Kuya Pulong, makakaasa ang mga Dabawenyo at iba pa nating mga kababayan sa Mindanao na lagi tayong magpupursigi para mapabuti ang kalagayan nila. Muli, daghang salamat sa inyong suporta.