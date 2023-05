Chiz: Presyo ng COVID bakuna, hubaran na

Ngayong idineklara na ng World Health Organization’s (WHO) na tapos na ang COVID-19 global health emergency dapat ilantad na ng gobyerno ang totoong ginastos sa pagbili nito, ayon kay Senador Francis “Chiz” Escudero.

Giniit din Escudero na papanagutin ang mga taong nasa likod ng maling paggamit ng pondo sa nagdaang pandemya kabilang ang pagbili ng overpriced na medical supplies tulad ng face masks.

“We owe it to our medical frontliners who were among our 66,444 COVID dead to make those who robbed the nation blind while people were dying to pay for their crimes,” sabi ng senador.

Habang papapalit na ang bansa sa pagiging normal, naniniwala ang senador na panahon na rin para i-declassify ang lahat ng financial data patungkol sa pagbili ng COVID-19 vaccine.

“Hindi ko sinasabi na may mali o anomalya. Ang gusto lang natin ay sa ngalan ng transpa­rency magkaroon ng malinaw na kuwenta kung magkano nga talaga ang ginastos,” giit ng senador. (Dindo Matining)