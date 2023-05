Cebu Pacific sakalam sa MIAA

Kung ang pag-uusapan ang mga airline companies sa Pilipinas na nag-ooperate ng mga domestic at international passenger flights, tatatlo lamang ang papasok sa eksena at ang mga ito ay ang Philippine Airlines, Cebu Pacific at ang Air Asia.

Ang mga ito ay pare-parehong may mga flights mula sa Ninoy Aquino International Airport at sa Clark International Airport sa Pampanga.

Ang pagkakaroon ng flights ng mga nabanggit na airline companies sa mga major airports sa bansa ay nagpapatunay lamang na maganda at patas ang kanilang labanan kung ang point of origins at point of destinations ang pag-uusapan.

Bagama’t sa mga nakalipas na administrasyon ay masasabing medyo angat sa Cebu Pacific at Air Asia ang PAL dahil nasolo nila ang terminal 2 at tanging sila lamang at mga kaalyadong kumpanya ang nakakagamit ng naturang terminal sa mahabang panahon.

Sa anim na taon ng administrasyong Duterte ay bahagyang nabawasan ang angas ng PAL matapos mapilitan silang bayaran ang sinasabing pagkakautang sa gobyerno nang masabihan na paalisin sa terminal na inookupa nito kapag hindi nagbayad.

Sa pagpasok ng administrasyong Marcos ay tila nadagdagan pa ang problema ng PAL dahil inalis na nga sa terminal 2 ang kanilang mga international flights, binigyan pa ng karapatan ang ibang domestic airlines na magamit at makaparte nila ang naturang terminal.

Sa mga darating na araw, magiging ka-share na ng PAL sa domestic routes ang Air Asia sa Terminal 2.

Ang medyo nakakapagtaka lang ay tila hindi nasunod ang unang plano na pati ang domestic flights ng Cebu Pacific ay ilipat sa naturang terminal.

Medyo marami ang napapaisip kung ano daw meron ang Cebu Pacific at tila may special treatment sa kanila ang Manila International Airport Authority (MIAA) dahil ang mga domestic at international flights nito ay parehong nasa Terminal 3.

Lumalabas na spoiled sila sa MIAA, mula pa doon sa nasibak na dating general manager hanggang sa kasalukuyang officer in charge na si Bryan Andersen Co.

Sa mga impormasyon na nakarating sa akin ay ang mga sumusunod ang terminal assignments ng mga nabanggit na airline companies alinsunod sa bagong patakaran;

PAL-Terminal 1 para sa international at Terminal 2 para sa domestic

Air Asia-Terminal 3 para sa international at Terminal 2 para sa domestic

Cebu Pacific- Terminal 3 para sa international at domestic flights

Oh diba lutang na lutang kung sino ang spoiled?

Nakahanda po ang pitak na ito na bigyan ng pagkakataon si OIC GM Co na magbigay-linaw sa alegasyong spoiled ang Cebu Pacific batay sa mga terminal assigments.