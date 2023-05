Caloy Yulo target 4 gold sa SEAG gymnastics event

SISIMULAN na nina Carlos ‘Caloy’ Yulo at ng Philippine national men’s artistic gymnastics team ang kampanya sa 32nd Southeast Asian Games, Lunes, sa National Olympic Stadium Marquee Tent sa Phnom Penh, Cambodia.

Makakasama ni Yulo sina Juancho Miguel Besana, Ace de Leon, Jhon Santillan at Jan Timbang, na target ang podium finish sa men’s individual at team all-around simula alas-10 ng umaga (11am sa Maynila).

Noong isang taon sa Vietnam Games, hari si Yulo, two-time world champion, sa men’s all-around, habang pilak naman sa team all-around kasama sina Cruz, Besana, De Leon, Timbang at John Matthew Vergara.

Ngayong edisyon sa Cambodia, tanging dalawang aparato lamang maaaring sumali ang gymnast kaya hanggang maximum four gold medals lang ang maaari nitong masikwat.

“It is still a competition. I want to show what I can do in gymnastics even if I don’t end up winning everything,” sabi ni Yulo, sumikwat ng limang ginto at dalawang pilak sa Hanoi 2021 Games.

“I want to get the top award for the individual and team all-around. We want to get that.” (Abante Sports)