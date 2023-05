Caloocan, Valenzuela, QC 1 week diyeta sa tubig

Ilang lugar sa Caloocan, Valenzuela at Quezon City ang diyeta sa supply ng tubig mula ngayong araw, Mayo 8 hanggang 14 dahil sa isasagawang pagkukumpuni sa mga linya ng Maynilad Water Services, Inc.

Sa Caloocan, magsisimulang mawala ang supply ng tubig mula alas-onse ng gabi hanggang alas-kuwatro ng umaga sa Mayo 9 at apektado rito ang Barangay 12, 14, 34 at 169 dahil sa isasaayos na linya sa Quirino Highway, Patnubay, Susano Road, Tanigue (east)/Dagat-dagatan, Tambakan at kanto ng Kapakan at Salay-Salay Alley.

Mula Mayo 9 hanggang 10: Barangay 28, 31, 35, 112,12,123 at 24 para sa aayusing linya sa Dagat Dagatan Exit/ C3, 9th at Quezon; Mayo 10-11 sa Barangay 12, 130, 131, San Jose, 151, 154,155, 172, 174,175,177at 178; Mayo 11-12 sa Barangay 99 at 100 at Mayo 12-13 sa Barangays 59 at 63.

Sa Quezon City mawawalan ng supply ng tubig sa Barangay San Bartolome, Kaligayahan, San Agustin, Bagbag, Nagkaisang-Nayon, Sauyo at Talipapa mula alas-diyes ng gabi hanggang alas-sais ng umaga ngayong araw hanggang bukas, Mayo 9; Mayo 9-10 sa Barangay Lourdes,Talayan ng mula alas-diyes ng gabi hanggang alas-sais ng umaga; Barangay Maharlika, N.S. Amoranto, Apolonio Samson, Katipunan at Kaligayahan sa Mayo 10-11; Barangay Manresa at San Jose sa Mayo 12-13 at Barangay Del Monte sa Mayo 13 -14.

Samantala, apektado naman ng water interruption ang Barangay Ugong sa Valenzuela City mula ngayong araw hanggang bukas umpisa alas-diyes ng gabi hanggang alas-sais ng umaga.

Pinapayuhan ang mga residente rito na mag-ipon na ng tubig habang magtatalaga naman ng mga water tanker sa ilang apektadong lugar.(Orly Barcala)