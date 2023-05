Bilang paghahanda sa kasal… Maine nagbabawas na ng trabaho

Tuluyan nang nag-goodbye sa ere ang sitcom na ‘Daddy’s Gurl’ na pinagbidahan nina Vic Sotto at Maine Mendoza sa GMA 7.

Idinaan ni Maine ang pagtatapos ng kanilang show nang mag-post siya sa kanyang Instagram ng final script ng programa, at larawan nila ni Bossing Vic na kuha sa set ng sitcom.

“The Otogans are signing off. Thank you, Bossing. Thank you, DG fam. Grateful for many things. Thank you,” paabot niyang mensahe.

Bagamat marami ang nalungkot sa kanyang mga fan dahil mami-miss nila si Maine tuwing weekend, naiintindihan naman nilang nagbabawas na ng trabaho ang kanilang idolo bilang paghahanda sa nalalapit nitong kasal at sa tatahaking marriage life with Quezon City Representative Arjo Atayde.

Anyway, inendorso naman ni Maine sa kanyang mga tagahanga ang papalit na show sa ‘Daddy’s Gurl’, ang ‘Open 24/7’ na magtatampok pa rin kay Vic kasama sina Maja Salvador at Jose Manalo. (Rey Pumaloy)