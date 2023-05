8th Kamatyas Chess aariba sa Las Piñas

SUSULONG na ang 8th edition ng Kamatyas FIDE Rated Rapid Chess Invitational Tournament sa Mayo 13, Sabado, sa SM South Mall sa Las Piñas City.

Tampok sina IM Ronald Dableo, IM Michael Concio, Jr., FM Roel Abelgas, FM Jeth Romy Morado, FM Alekhine Nouri, NM Allan Sasot, NM Karlycris Clarito, Jr. , WIM Kylen Joy Mordido, WNM Jerlyn Mae San Diego at WNM Rinoa Mariel Sadey na punong-abala sina IM Roderick Nava at NM David Almirol, co-founder ng Kamatyas Chess Club.

***

Tuloy na ang GMG Youth Chess Challenge 15 years old and below sa Mayo 20, Sabado, sa 2nd floor ng Open Kitchen Food Hall ss Rockwell Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong City kung saan punong-abala si Thailand-based coach National Master Gerald Ferriol.

Mag-call o text sa mobile number 0961-339-6015.

***

Tutulak na ang Tarlac 1st FIDE Rated Chess Tournament at Age Group Chess Championship sa Mayo 21, Linggo, sa Lower Ground Level, SM City, Tarlac.

Kontakin ang mobile number 0985-558-4919 para sa mga detalye.

***

Pinagharian ni Heart Misola Padilla ang katatapos na 2023 Central Luzon Regional Athletic Association (CLRAA) Meet Secondary Girls Chess Tournament na ginanap sa Palayan City Kalayaan Hall sa Palayan City, Nueva Ecija nitong Abril 24-28.

Ang 17 years old Padilla na grade 11 student ng Zambales National High School ay nakakolekta ng 7.0 points para makopo ang gold medal sa individual event.

Kakampi ni Padilla si Edlyn Jianne E. Ednave (5.0 points) na nakapag-uwi ng gold medal sa team event.

Makakasama naman ni Padilla si Lira M. Placer ng Angeles City, Pampanga (6.0 points) na katatawan sa Region 3 sa Palarong Pambansa National Finals na gaganapin sa Hulyo 29 hanggang Agosto 5 sa Marikina City.