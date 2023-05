23 pulis sibak sa iligal na droga

Bilang bahagi ng paglilinis sa hanay ng mga tiwali at pasaway na pulis, may 23 miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang sinibak sa serbisyo dahil sa ilegal na droga.

Nakatalaga ang mga ito sa Western Visayas at kabilang sa mga inimbestigahan matapos nilang madawit sa droga simula noong Marso 1, 2021 hanggang Marso 3, 2023.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 6 spokesperson Police Major Mary Grace Borio, lima naman sa kanilang hanay ang pinawalang-sala habang dalawa ang sinuspinde.

Mula aniya sa 30 pulis na isinalang sa imbestigasyon, 22 ang nagpositibo sa paggamit ng droga, apat ang hindi sumailalim sa drug test, isa ang naaresto sa buy-bust operation at tatlo ang nakumpirmang dawit sa operasyon ng ilegal na droga.

Samantala, sinabi ni PRO 6 Director Police BGen. Leo Francisco na nagsasagawa na sila ng counterintelligence monitoring sa kanilang mga pulis bago pa man ito ipag-utos ni PNP chief PGeneral Benjamin Acorda Jr., nang italala ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bilang kapalit ng nagretirong si dating PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., noong nakaraang buwan.

Aniya pa, noon pa man ay naglabas na siya ng direktba sa kanilang mga commander na huwag tutulog-tulog sa kanilang trabaho at bantayan din ang kanilang mga tauhan bukod pa sa pagtiyak sa peace and order sa kanilang mga hurisdiksyon.

Nagbabala rin si Francisco sa mga miyembro ng PRO 6 na tablado ang lahat ng mga pulis sa kanyang nasasakupan kapag nahuli at napatunayan ang mga ito na sangkot sa mga iligal na gawain hindi lang sa droga.

“Walang backer-backer, mananagot sila kapag sumablay sila at nasangkot sa droga at iba pang iregularidad,’ babala pa ng opisyal.