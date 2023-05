Viola Davis pinahanga ng TNT Boys

Ibinahagi ng award-winning actress (and producer) na si Viola Davis sa kanyang Instagram reels ang video clip ng isang episode ng dating Kapamilya show na ‘Gandang Gabi Vice’ o ‘GGV’.

Sa clip ay mapapanood ang ang husay sa pagkanta ng TNT Boys na sina Keifer Sanchez, Mackie Empuerto, and Francis Concepcion ng kantang ‘Listen’ ni Beyonce habang pinagsu-showdown sila ng host ng programa na si Vice Ganda.

“Y’all better sang (with mind blown, congratulations, Philippine flag, on fire, and smiling face with heart-shaped eyes emojis),” ang caption ni Viola.

Tinag din ni Viola ang Instragram accounts ng TNT Boys, ni Vice Ganda at ng ‘GGV’.

Tuwang-tuwa naman ang Pinoy netizens sa paghanga ni Viola sa TNT Boys (na noon ay ang babata pa sa guesting na ‘yon sa ‘GGV’). Sobrang proud din ng mga kababayan natin dahil sa paggamit ni Viola ng Philippine flag emoji.

Anyway, pati international celebrities ay nagustuhan ang performance na ng TNT Boys sa reel na ‘yon at napakomento pa sa post ni Viola.

Ilan sa famous celebrities na nagkomento ay sina Miss Universe 1993 Dayanara Torres, Alicia Silverstone, Andie Macdowell at si ‘High School Musical: The Musical: The Series’ star Liamani Segura.

“I love the Philippines,” komento ni Dayanara.

As of this writing, mahigit 1.5 million views na nasabing reel ni Viola na isang EGOT (Emmy, Grammy, Oscar and Tony) winner.

Almost 11 million ang followers ni Viola kaya naman biglang talk of the town na naman ang TNT Boys, huh!

Bonggels! (Byx Almacen)