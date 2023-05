Tuloy-tuloy ang mga proyekto sa Bicol

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong nakaraang linggo ay binisita po natin at inalam ang sitwasyon ng proyektong Coastal Road / Causeway for Environmental Protection / Conservation sa Barangay Bagacay, Legazpi City.

Kahit tirik ang araw at maalinsangan ang panahon, nakakatuwang makita ang progreso ng ating proyekto at ang dedikasyon ng mga taong nasa likod nito.

Hindi lang natin maipagmamalaki ang bagong lansangang ito. Higit na mahalaga ang maitutulong nito sa kalikasan at sa mga residente ng naturang lugar.

Bukod sa magandang kalsada sa gilid ng dagat, pinoprotektahan din nito ang komunidad sa malalakas na bagyo at malalaking alon.

Malaki ang pasasalamat natin sa lahat ng tumutulong sa proyektong ito. Patuloy nating itaguyod ang ating hangarin para sa mas malinis, maaliwalas, at maunlad na Bicol.

Sinamantala ko rin ang pag-iikot sa iba’t-ibang bahagi ng Albay upang kumustahin ang takbo ng mga proyekto para sa ating mga kababayan. Malapit na po kasing bumalik ang sesyon ng Kongreso kaya’t magiging abala na naman tayo sa pagbalangkas at paggawa ng batas at pagganap sa iba pang tungkulin bilang chairman ng House committee on appropriations.

Kaya naman po napakasayang pagkakataon na makasama ang mga residente ng Barangay San Joaquin, Legazpi, Albay. Atin pong natugunan ang kanilang hiling para sa bagong barangay hall. Napatayuan po natin ng tatlong palapag na gusali ang Barangay San Joaquin na pwede na nilang gamitin.

Bukod pa riyan, nagpatayo din tayo sa Barangay San Joaquin ng isang multi-purpose building. Pwede nila itong gawing basketball court, volleyball court, o evacuation center kapag may kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol o pag-aalburuto ng bulkang Mayon.

Hindi rin natin nakalimutang magbahagi ng tulong sa nga senior citizens para sa kanilang maintainance medicine. Food packs naman ang ipinamigay natin sa ibang residente.

Tinungo rin natin ang Cagbacong High School sa Legazpi City upang bisitahin ang ating ipinatayong multi-purpose building sa kanilang paaralan.

Mainit po ang naging pagtanggap ng mga mag aaral kaya’t lubos ang aking kasiyahan. Maraming salamat sa kanilang mga inihandang pagtatanghal ng talento sa sayaw.

Malaking ginhawa naman ang mararanasan ng mga mag-aaral sa ipinatayong multi-purpose building dahil hindi na sila magsasagawa ng mga school activities nang nakabilad sa araw.

Naging masaya rin ang mga mahal nating senior citizen dahil sa ating ibinigay na tulong para pambili ng kanilang maintenance meds. Namahagi rin tayo ng mga food packs sa mga residente roon.

Binisita rin po natin ang Purok 1, Banquerohan, Legazpi City. Napakainit po ng pagtanggap sa atin kaya taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga residente roon.

Atin na pong itinurn-over ang bagong Multi-Purpose Building at Level II Solar-Powered Water Supply System na proyekto ng Ako Bicol Party-list. Malaking tulong para sa mga kababayan nating Bicolano ang proyektong ito dahil matutupad na ang matagal nilang inaasam na access sa malinis na tubig.

Bukod dito, namahagi rin tayo ng food packs sa mga residente habang niregaluhan natin ang mga mahal nating senior citizens.

Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy pa ang mga tulong na aming gagawin para sa ikagiginhawa ng bawat pamilyang Bicolano.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!