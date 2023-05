Trak sumalpok! 25 estudyante nadale

Sugatan ang 25 estudyante matapos na mauwi sa sakuna ang masaya sanang outing at birthday celebration nang sumalpok sa poste ng kuryente ang sinasakyan nilang trak patungo sa beach resort kahapon ng madaling araw sa bayan ng Campostela, Cebu.

Nagtamo ng mga bali, pasa, sugat at bukol sa ibat-ibang bahagi ng katawan ang 25 magkakaibigang senior high school student na nasa edad 16 hanggang 20-anyos, at isugod ang mga ito sa Danao City Hospital.

Samantala naka-hospital arrest naman ang drayber ng Bingo truck na sinakyan ng mga biktima na nakilalang si Randy Ocampo, 44, residente ng Barangay Kalunasan, Cebu City.

Sa ulat ni Police Captain Kelvin Roy Mamaradlo, acting chief of police ng Compostela Municipal Police Station (MPS), naganap ang insidente dakong alas 3:30 ng madaling araw sa kahabaan ng Barangay Magay ng nabanggit na bayan.

Nauna dito, nagmula ang mga estudyanteng biktima sa Cebu City at dahil sa ilan sa kanila ay magtatapos na ng senior high school, dagdag pa na birthday din ng isang kaibigan ay nagpasya silang ganapin ang kasiyahan sa isang beach resort sa bayan ng Medillin.

Umupa sila ng truck sa halagang P8,000 kasama na sa renta ang drayber na si Ocampo upang magtungo sana sa napiling resort.

Subalit habang patungo sila sa lugar ay naaksidente ang track, ayon sa drayber na si Ocampo ay pumutok umano ang isang gulong na sasakyan dahilan upang mawalan na siya ng kotrol sa manibela at mataranta, imbes na preno umano ang naapakan niya ay silinyador ang kanyang naapakan dahilan upang bumilis ang takbo ng trak hanggang sumalpok ito sa isang poste ng kuryente sa tabing kalsada.

Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon ang mga biktima sa kalsada dahilan upang magtamo ang mga ito ng pinsala sa katawan.

Ayon naman sa mga estudyanteng biktima, napakabilis umanong magpatakbo ni Ocampo at ilang beses na nila itong sinabihan na huwag masyadong mabilis ang takbo subalit hindi umano ito nakinig sa kanila.

Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property laban sa drayber na ngayon ay bantay sarado ng pulisya sa ospital.(Edwin Balasa)