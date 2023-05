Madalas napag-uusapan ang sintomas kapag ang tinutukoy ay sakit. Ano ba ang sintomas? Itatanong ng doktor sa iyo. May nararamdaman ka bang kakaiba? Iyong kakaiba sa karaniwan o pang-araw-araw? Paraan ng katawan para sabihin sa ating may problema ang sintomas.

May maliliit na sintomas na halos hindi natin pansinin dahil baka bunga lang ng hindi pangkaraniwang gawain. Humapdi ang sikmura dahil nalipasan ng gutom. Hindi nakatulog nang maayos dahil nasobrahan sa kape. Sumakit ang binti at hita dahil sa maghapong paglalakad o pagtayo.

Hindi pangkaraniwang ginagawa na nagbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam. Magsisimula sa munting pagtatanong, ano ba ang ginawa ko bakit ako nagkaganito? Sintomas na pala ng isang karamdaman.

Hindi halos nagbago ang kahulugan ng salitang ‘sintomas’ sa paglipas ng panahon. Nagmula ang salitang ‘sintomas’ sa salitang Griyego na ‘súmptōma’ na ang ibig sabihin ay nangyari o isang aksidente o, kagaya ng kahulugang alam natin ngayon, palatandaan ng pagkakasakit.

Kung bakit ito ang naging paksa ko ay dahil sa pagkakaroon ko ng sintomas. Marami akong iniisip na dahilan kung bakit ako nagkasintomas noong nagdaang linggo. Pwedeng nakuha dahil sa pagod, labis na pag-inom ng kape, lubhang abala sa trabaho, o hindi kaya ay pagbabago ng panahon nang umuwi ako sa Lucban buhat sa tinitirhan sa Maynila.

Nang komonsulta ako sa aking doktor at sumailalim sa pagsusuri, nakompirma ang hinalang sakit. Binigyan ng maraming payo at reseta, pinagpahinga. Huwag ko muna raw isipin ang trabaho. Unahin munang matalo ang sakit at bumalik ang lakas. Pero hindi ko magawang hindi isipin ang trabaho gaya na lamang ng pagpuno ko sa espasyong ito. Hindi ko maiwasang hindi buksan ang laptop o telepono.

At nitong nagdaang araw, hindi ko maiwasang hindi dumalo sa isang importanteng pagpupulong kaya humiling akong bigyan ng link upang matunghayan ang pulong kahit na nasa loob ako ng silid ko at nagpapagaling.

Hindi ko sinasabing masipag akong magtrabaho. Lalong hindi ako masinop. Malayo. Baka nga tamad pa. Pabaya. Pero hindi ko lang maiwasang hindi asikasuhin ang trabaho na alam ko din namang kapag hindi ko inasikaso habang nagpapagaling ay ako rin ang matatambakan.

May iba pang kaugnay na kahulugan ang ‘sintomas’. Hindi lamang palatandaan ng pagkakasakit kung hindi palatandaan ng isa pang suliranin na hindi masasabing pangkalusugan ng katawan.

Mas magandang magbigay ng halimbawa sa ibang sintomas: sintomas ng isang papahirap na bayan ang patuloy na pagluklok sa parehong pulitiko kahit pa garapalan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sintomas ng isang masisirang mundo ang paiba-ibang klima. Sintomas ng isang hindi magandang relasyon ang lagi nang pag-aaway ng mag-asawa. O hindi na pagpapansinan. O mas malalang sintomas, wala nang pakialaman.

Alam natin ang maraming sintomas ng isang suliranin sa buhay at lipunan. Pero gaya ng marami rin sa atin, hindi tayo nakikinig sa sintomas. Kung paano kung katawan natin ang pag-uusapan, dapat nating pakinggan ang sintomas bago lumala ang karamdaman, ganoon din dapat tayo sa pag-unawa at pakilala sa sintomas ng lipunan at kapaligiran.

Huwag nang hintaying lumala ang lahat.