PBBM inurot ng Senate leader: Palpak, makupad sa gabinete sipain na!

Dapat nang tanggalin sa gabinete ang mga opisyal na mababagal at palpak sa kanilang trabaho, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sinabi ni Zubiri na panahon na para ilabas ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kanyang pangil at kastiguhin ang mga Cabinet member na hindi nakakasunod sa direksyon ng administrasyong Marcos.

“I think kailangan niyang ilabas ang pangil paminsan-minsan at ‘yong latigo ika nga. ‘Yong latigo para malatigo niya ‘yong iba’t ibang departamento na hindi at para sa kanyang mga gustong mangyari para sa ating bansa,” wika ng Senate president sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, mabait ang pangulo sa mga miyembro ng kanyang gabinete pero dapat ipakita rin niya sa publiko na walang “sacred cows” sa kanyang administrasyon.

“‘Yong mababagal at medyo may kapalpakan pagdating sa programa eh dapat medyo magalit na po si Pangulo, dapat walang sacred cows,” giit ni Zubiri.

“My suggestion to the president, if the president feels they should be replaced maski na kaibigan po niya, gawin niya kasi para sa taongbayan naman iyan. Nothing personal, it’s for the country,” hirit pa ng senador.

Matatandaang sinabi na ni Marcos na ipupuwesto niya sa gabinete ang mga natalo noong May 9, 2022 elections pagkatapos ng 1 year ban.

Wala namang ideya si Zubiri kung sino ang mga napipisil ni Marcos na italaga sa gabinete.

Hanggang ngayon ay wala pang kalihim ang Department of Health, habang ang Department of Agriculture ay pinamumunuan din ni Marcos.