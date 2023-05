Patong Patong, Asiong bibira sa Philracom rating

Makikilatis ang husay ng magkakamping sina Patong Patong at Asiong pagsalang sa Philracom Rating Based Handicapping System ngayong araw sa Metro Turf sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Rerendahan ni Jomer Estorque si Patong Patong habang si JC Guerra ang sasakay kay Asiong sa distansyang 1,600-meter race.

Nakalaan ang P35K karagdagang premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Sari Baby, Treasure Hunting, Golden Sunrise, Bombay Nights at Charm Campaign.

Posibleng sina Charm Campaign at Bombay Nights ang magbigay ng magandang laban kina Patong Patong at Asiong.

Hahamigin ng winning horse owner ang P10K dagdag pang premyo kaya tiyak na dikdikan ang masisilayan ng mga karerista sa pakakawalang unang karera.

Iisa ito sa 10 karera na ilalarga ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) na inaasahang magpapasaya sa mga karerista. (Elech Dawa)