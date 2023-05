OCTA tuloy trabaho kahit tapos na global health emergency

Patuloy pa rin mag-iisyu ng advisory kaugnay sa kalagayan ng COVID-19 sa bansa ang OCTA Research Group sa kabila ng deklarasyon ng World Health Organization (WHO) na tapos na ang global health emergency.

“We should still be giving advisories sa mga kababayan natin,” paniniyak ni OCTA Research fellow Dr. Guido David.

“Sinasabi ng WHO, they make it clear na ‘yung global state of emergency ‘yung nagtapos. COVID is still here and nasa individual countries na ‘yong management ng pandemic… hindi na pandemic siguro dahil walang state of emergency pero ‘yong management ng disease,” ayon kay David.

Samantala, inihayag ng Department of Health (DOH) na magpupulong ang Inter-Agency Task Force for Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) para i-assess kung ano ang dapat sundin na mga polisiya at patakaran kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization (WHO) na alisin na ang global health emergency.

“This is an acknowledgement of our effective and collaborative COVID-19 response and concerted efforts to fully recover and re-open our economy,” ayon sa DOH.

Tiniyak ng DOH sa mamamayang Pilipino na ang ano mang susunod na aksiyon ng DOH kaugnay sa proklamasyon ng WHO ay pinag-usapan at inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Magpapalabas umano ng mga detal­ye ang DOH matapos ang gagawing pagpupulong ng IATF-EID. (Juliet de Loza-Cudia)