Obvious na in love: Chie very beautiful for Jake

Naku, kaduda-duda talaga sina Jake Cuenca at Chie Filomeno dahil buong gabi ay sila ang magkadikit sa naganap na ‘Star Magic Hot Summer: LaHot Sexy’.

Sobrang sweet nga raw ang dalawa sa nasabing exclusive event ng Star Magic kung saan ay hinintay pa ni Jake na rumampa si Chie para alalayan.

Umakbay pa sa likod ni Chie si Jake, kaya ang komento ng marami ay obvious daw na may something romantic na nagaganap sa dalawa.

“Very beautiful woman, mahirap hindi tumingin,” ang sagot ni Jake nang tanungin kung may something ba sa kanila ni Chie.

Tsika naman ni Chie, “Siguro kasi I feel comfortable also kasi I’ve known Jake for the longest time din and it’s just nice that he’s here also and ‘yung feeling lang na you’re surrounded by people who really believe in what you can do. So isa si Jake doon,” sagot naman ni Chie.

Masuwerte raw si Jake na nakasama niya si Chie sa photo campaign ng isang magazine para sa ‘Star Magic Hot Summer: LaHot Sexy’.

“Just very lucky to have done the photo with her ‘cause I admire her, I mean, what’s not to admire her?!”

Naku, mukhang in love na si Jake kay Chie.

In all fairness, bagay talaga sina Jake at Chie, huh!

Agree?