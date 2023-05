Nueva Ecija nagluksa sa pagpanaw ni Mayor Dizon

Buhos ang pakikiramay ng mga residente ng Guimba, Nueva Ecija sa pagpanaw ng kanilang alkaldeng si Mayor Jose ‘Boyong Boyong’ R. Dizon, sa edad na 78.

Walang naging opisyal na pahayag ang pamilya sa sanhi ng pagkamatay ni Mayor Boyong Boyong nitong Mayo 3 na nakahimlay sa Masonic Lodge No. 264, sa Brgy. Cavite sa Guimba .

Unang nagsilbi si Mayor Dizon, na isang edukador, bilang alkalde ng Guimba taong 1988 hanggang 1992 at muling pumasok sa politika taong 2016 makaraang makatatlong termino ang anak na si Francis Steven o Mayor Boyito.

Muling nahalal ang matandang Dizon noong 2019 at naging Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines Nueva Ecija Chapter.

Nitong 2022 ay tumakbo sa ikatlong termino nguni’t dahil sa karamdaman ay tinangka itong mapalitan subali’t di napayagan kaya’t natagalan ang proklamasyon.

Gayunman noong bumuti ang kalagayan ay naipakita sa mga residente na kaya pang gumanap sa pwesto.(Jojo de Guzman)