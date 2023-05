Migz nahiya sa US junket

Inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na inimbitahan siya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na sumama sa biyahe sa Estados Unidos para sa pakikipag-usap kay President Joe Biden pero tinanggihan niya ito.

Katuwiran ni Zubiri, nagbabakasyon din siya noong panahong ipinarating ang imbitasyon sa kanya. Naniniwala rin itong kailangang may maiwan na matataas na opisyal ng gobyerno.

“Nakabakasyon din ako, kasama ko pamilya ko, I beg off. Biglaan kasi, we only found out last month,” ayon sa Senate president. “Kailangan may bantay bahay din.”

“Mahirap naman buong liderato wala dito. At least ‘yong 2 and 3 nandito,” dagdag ni Zubiri na ang tinutukoy ay si Vice President Sara Duterte at siya.