Mga kaskaserong driver bibigatan parusa

Dahil sa paglobo ng namamatay sa kalsada, isinusulong ngayon sa Senado ang panukala para ituring na non-probationable offense ang reckless driving.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1016 ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III, kapag ang isang tao ay namatay dahil sa “imprudence or by negligence, whether reckless or simple,” ang akusado ay hindi kuwalipikado sa probation.

“I am alarmed by increasing deaths caused by road accidents primarily due to recklessness,” wika ng senador sa isang statement nitong Sabado.

Noong nakaraang Mayo 5, isang apat na taong gulang na bata ang namatay habang isa naman ang nasa kritikal na kondisyon matapos mabundol ng humaharurot na bus at SUV sa tapat ng eskuwelahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.

“It is about time to put motorists on notice, be careful on the road or else face prison time. We can do this by removing the option for probation for convicted reckless drivers,” paliwanag ng senador.

Naniniwala ang senador na mababawasan ang aksidente dahil sa reckless driving kapag naisabatas ang panukala.

Base sa datos ng Department of Transportation, umaabot sa 11,000 katao ang namatay sa road accident noong 2022. Sa ulat naman ng Philippine Statistics Authority ang road accident ang 13th caused of death sa Pilipinas noong nakaraang taon.