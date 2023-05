MC, Lassy, Chad walang awayan sa pera

‘Katuwa ang Beks Battalion nina MC Muah, Lassy Marquez, at Chad Kinis dahil pagdating sa pera ay talaga raw wala silang awayan.

Hindi nga sila mapagbilang pagdating sa bagay na ‘yon kaya wala silang problema.

Sa Beks Battalion house nga, kahit si MC na lang ang regular na nakatira, pati ang ibang friends nila, at si Lassy ay umuuwi sa bahay ng parents niya, at si Chad naman ay nakabili na ng sariling bahay, pagdating naman sa pagbibigay ng monthly rental, walang reklamo ang kahit na sino sa kanila.

Sey ni MC, “Yes, walang problema, on time ang pagbibigay nila ng share nila sa rental ng bahay kahit paminsan-minsan na lang silang umuuwi roon.”

Pati sa billing daw ng pelikula nilang ‘Beks Days of Our Lives’ ay go lang sila.

Nauna sa billing si Chad, sumunod si MC at last naman si Lassy.

Walang ‘and’ si Lassy, pero walang problema ‘yon sa kanya.

Hindi rin nagreklamo si MC na una si Chad sa billing.

“Pagdating sa billing, kahit sino pa ang mauna o kahit may ‘and’ o wala, hindi problema ‘yon sa amin,” tsika ni Lassy.

Pareho namang masaya sina MC at Lassy na dahil sa ‘Beks Days of Our Lives’ ay natupad ang pangarap ni Chad na maging direktor.

Sobrang happy raw sila sa tagumpay ni Chad.

Sa May 17 na magsu-showing sa mga sinehan ang ‘Beks Days of Our Lives’ at nakaka-touch sina MC, Lassy, at Chad dahil sinabing alam nila na malaki ang maitutulong ng entertainment press sa promotions ng kanilang pelikula.

Bongga! (Jun Lalin)