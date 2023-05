Sa isang magiliw na paraan, muling nagpapakilala ngayong araw si HesuKristo sa Ebanghelyo (Juan 14:1-6) bilang Pastol na may totoong malasakit sa Kanyang mga tagasunod. Nangyari ang tagpo sa Huling Hapunan habang nagugulumihanan ang mga alagad sa pamamaalam ng Guro.

Ani Hesus sa Kanyang kawan, “Huwag mabagabag ang inyong mga puso.” Hindi lang sa mga dispulo kundi para rin sa atin sa kasalukuyan ang Kanyang habilin. Alam ng Panginoon na madalas na balisa ang ating mga puso sa maraming bagay; batid Niya ang mga pinagdaraan nating takot, pangamba, sakit at kalungkutan.

Di man natin personal na ramdam, siguradong may epekto ang mga pangyayari sa mundo ngayong panahon sa ating personal na buhay, alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan ngayong panahon ng kaliwa’t kanang krisis at ating patuloy na pakikibaka. Higit sa lahat batid ng Diyos kung ano ang tunay na estado ng ating puso.

Bilang ating Tagapaglikha, naiintidihan ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating kalooban. Paalala ni San Agustin, mas kilala tayo ng Diyos sa ating pagkakakilanlan sa sarili. Balisa tayo sa maraming bagay lalo sa mga paksa na kulang ang ating kaalaman. Nakikipag-usap sa atin ang Poon sa mga pangyayari at kaganapan.

Giit ni Hesus, “Manalig kayo sa Diyos; at manalig din kayo sa akin.” Paalala ito sa atin na di tayo dapat mapagwagian ng anumang pagkasiphayo sa buhay, bagkus kailangan nating ipakita ang ating kumpiyansa kay Hesus na ating Mabuting Pastol na palagiang nasa tabi natin anu’t ano pa man upang tayo’y gabayan at tulungan.

Dagdag pa ni Hesus, ipaghahanda daw Niya tayo ng lugar sa bahay ng Kanyang Ama. Paliwanag ng Simbahan, hindi lamang ang Langit nating tunay na tahanan ang tinutukoy ni Kristo kundi maging ang pananahan Niya sa atin rito pa lamang sa mundo katulad ng giit ni St. Elizabeth of the Trinity: “I have found my heaven on earth, because heaven is God, and God is in my soul!”

Ipinunla ng Diyos sa ating puso ang banal na hangad upang makaisa natin Siya sa kaluwalhatin. Nang tanungin ni Apostol Tomas ang Panginoon ukol sa daan ng kaluwalhatian, tugon ni Hesus, “Ako ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakalalapit są Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Saad ng Iglesya, “If we have Jesus, we have the Father. If we have the Shepherd, we have the true and only Way to the Father’s house.” Ngayong araw, inaanyayahan tayo na isuko at ipagkatiwala sa Diyos na ating Pastol ang ating tulirong isip at puso na batbat ng pasakit. Nawa masambit natin nang may panibagong pananampaltaya, “Hesus, ako’y nananalig sa ‘Yo!”