Kelot kalaboso sa P350K shabu

Isang 37-anyos na lalaki ang dinakma sa isang buy-bust operation sa Taguig noong Mayo 5.

Kinilala ng pulisya ang nahuling si Vincent Jalandoni.

Isinagawa ng Taguig police’s Drug Enforcement Unit (DEU) ang operasyon sa kahabaan ng Bañares Street sa Barangay Central Bicutan alas-10:15 ng gabi na humantong sa pagkakaaresto ng suspek.

Nasamsam sa posesyon ni Jalandoni ang siyam na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 50.65 gramo at may kabuuang halaga na P344,420.

Narekober din ng pulisya ang P500 bill na ginamit bilang buy-bust money.

Kasalukuyang nakakulong ang suspek sa custodial facility ng Taguig police habang ang mga droga ay ipinadala sa Southern Police District Forensic Unit para sa chemical analysis.