Jessy umaasang gagaling agad si Luis sa COVID-19

Huwag pakampante! Mag-doble ingat.

Ganiyan nga ang madalas na mababasa mo sa mga social media, at may kinalaman pa rin ‘yan sa COVID-19. Aba, sunod-sunod nga ang nababalitaan natin na mga artistang tinamaan ng virus ngayon.

At heto nga, pati si Luis Manzano, na nakaligtas sa virus noong kasagsagan nito, heto at biglang tinablan, ha!

Sabi ko, parang feeling ko ay binalik ako sa May 2022, na may mga nagpu-post na positive sila, ha!

“Stay safe everyone! Tumataas na naman cases! First time tamaan since start of the pandemic!” sabi ni Luis.

“We love you, papa! You will recover quickly for sure!” sabi naman ng dyowa niyang si Jessy Mendiola.

Ganiyang-ganiyan ang mga mensaheng nababasa natin noong 2020, 202i, ‘di ba? At heto na naman tayo, tila bumabalik nga sa nakaraan.

‘Kaloka!

Wedding iniyakan: Mr. & Mrs. Jauncey hiniritan sangkatutak na anak

Umabot na sa more than a million likes, at halos 15,000 ang messages, ang Instagram post nina Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey, kung saan ay in-announce nga nila na kasal na sila.

Yes, March 24, 2023 kinasal sina Pia at Jeremy, at base sa caption, sa Seychelles ang venue. Kung titingnan mo, 7 weeks ago ay panay ang post nina Pia at Jeremy ng mga photo, video nila na nasa naturang bansa sila at mega rampa sa tabing dagat.

Iisipin mo ngang honeymoon na nila `yon, dahil ang bongga talaga ng mga ganap sa kanila. Well, ‘yun pala ang araw na kinasal sila.

Anyway, halos lahat na yata ng mga beauty queen ay bumati kina Pia at Jeremy. Mula sa mga Miss Universe na sina Catriona Gray, Iris Mittenaere, Demi-Leigh Tebow, Harnaaz Kaur Sandhu, Deshauna Barber, Wendy Fitzwilliam, at marami pang iba.

Hindi rin nagpakabog sa pagbati ang Miss World beauties like Megan Young, Ruffa Gutierrez, Gwendolyn Fourniol, at iba pa.

Hindi rin nagpaawat ang mga Miss International, Miss Earth queens like Lara Quigaman, Angelia Ong, at marami pang iba.

At siyempre, ang mga malalapit niyang kaibigan tulad ni Olivia Jordan, na naiyak nga sa video.

Bongga naman ng mensahe ni Nico Bolzico, na winelcome na si Jeremy sa BHC o Battered Husband Club kiyeme nila.

At agad-agad nga, hiniritan sina Pia at Jeremy ng maraming mga anak, ha!

Mababasa ang mensahe ng mga netizen, na mag-anak agad ang dalawa, at yes, damihan daw, dahil magagandang mga bata nga ang nai-imagine nila na magiging resulta.

Ang bongga, ‘di ba?