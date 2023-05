Jeremiah Gray atras din sa PH men’s cage squad

Out na rin si Jeremiah Gray sa Gilas Pilipinas na dadayo sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia.

Hindi na sumama ang Fil-Am guard ng Ginebra sa Nationals na lumipad pa-Phnom Penh sa misyong bawiin ang gold na inagaw ng Indonesia noong nakaraang taon sa Hanoi.

Wala na rin si Gray as final scrimmage ng Gilas sa Meralco Gym kahapon, Sabado, bago ang biyahe.

“He’s not 100 percent,” balita ni coach Chot Reyes. “He’s feeling something in his leg.”

Binabagabag pa ng kaliwang tuhod si Gray, bagama’t sumama sa mga unang ensayo ng pool hanggang sa closed door camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba.

No. 2 pick noong nakaraang taon si Gray pero nagpagaling muna ng ACL injury at nakapaglaro sa Ginebra noong midseason PBA Commissioner’s Cup na.

Injured din sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar at RR Pogoy, out sa personal reasons sina Mikey Williams, Jamie Malonzo at Scottie Thompson at wala rin si Poy Erram. (Vladi Eduarte)