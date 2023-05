Jayson Tatum binulilyaso ang gabi ni Joel Embiid

Diniskaril ng Boston Celtcis ang NBA MVP coronation ni Joel Embiid sa Philadelphia nitong Biyernes.

Nagpakalat ng 27 points si Jayson Tatum, binak-apan ng 23 ni Jaylen Brown at itinakbo ng Celtics ang 114-102 win tungo sa 2-1 lead sa kanilang Eastern Conference semis.

Sa Wells Fargo Center pa rin ang Game 4 sa Lunes (araw sa Manila).

Tinanggap ni Embiid ang MVP trophy sa pregame bago nagsumite ng 30 points, 13 rbounds. Kinapos.

Dumikit sa apat ang 76ers sa tip-in ni Embiid, mabilis sumagot ng 3 si Al Horford 103-96 Boston 3:25 na lang. Mintis ang 18-footer ni Embiid, pinagitnaan ng jumper at step-back 3 ni Tatum ang tres ni James Harden 109-99.

Halos hindi nakatulong sina Harden at Tyrese Maxey kay Embiid. Matapos ang 45-point explosion sa Game 1, sinundan ni Harden ang 2 of 14 shooting sa Game 2 loss ng 3 of 13 tungo sa 16. Naka-13 si Maxey pero nangailangan ng 16 na tira.

May sahog pang 10 rebounds, 5 assists, 2 steals si Tatum, tumapos si Horford ng 17 markers. (Vladi Eduarte)