Dating galamay ng CPP-NPA, sumuko

Nagbalik- loob sa pamahalaan at boluntaryong sumuko ang isang dating kasapi ng Communist Party of the Philippines (CPP)- New Peoples Army (NPA)-National Democratic Front (NDF) sa Maragondon, Cavite Biyernes ng hapon.

Kinilala ang dating miyembro ng CPP-NPA-NDF na si Jeolita Ugbamin Laping (NPSR), nasa wastong edad.

Sa ulat, isinagawa at nasaksihan ng mga miyembro ng Cavite Provincial Mobile Force Company (CPMFC), Cavite Police Intelligence Unit (PIU) 401st A MCRMFB4A at team CADRE ng Cavite Police Provincial Office (PPO) ang boluntaryong pagsuko ni Laping sa Brgy Pinagsanhan B, Maragondon, Cavite dakong alas-1:00 kamakalawa ng hapon,

Bukod sa pagsuko, isinurender din nito ang isang Colt Revolver Cal. 38 na may serial number na 75757.

Si Laping ay dating miyembro ng KAMAGSASAKA-Brgy Pinagsahan B ng CPP-NPA-NDF.

Ang kanyang baril ay nasa disposisyon ng CPMFC. (Gene Adsuara)