Buntis na si ate? Sarah Wurtzbach gusto maraming pamangkin kay Pia

Nang i-post ni Pia Wurtzbach sa Instagram ang video ng kasal nila ni Jeremy Jauncey, ang sister niyang si Sarah Wurtzbach ang unang nagkomento.

Sey ni Sarah, “Can’t escape us now! Hahaha let the new chapter begin! Give me some nephews nieces.”

Sabi pa ng younger sister ni Pia, “Wooooo!!! I love you guys, can’t wait to see you both grow old together with your babies.”

May isang kakilala rin na nagkomento at sinagot ‘yon ni Sarah ng, “We need a whole soccer team of babies.”

Dahil sa mga komentong ‘yon ni Sarah ay may ilan kaming kakilala na nagtatanong kung hint daw ba ‘yon na buntis na ang ating Miss Universe 2015?

Buntis na nga ba ang Ate Pia ni Sarah?

Well, hintayin na lang natin at baka ma-surprise tayo kung sakaling mag-post ng tungkol doon si Pia, ha! (Trixie Dauz)