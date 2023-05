Bossing Vic pumiyok sa P30M utang ng Tape

Kasunod ng mga pahayag ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, nagsalita na rin ang kapatid niya at original host ng “Eat Bulaga” tungkol sa mga isyung bumabalot sa programa at sa Pamilya Jalosjos.

Sinuportahan ni Bossing Vic ang mga pahayag ng utol niya na nauna nang pumiyok sa isyu sa longest running noontime show.

Sabi ni Vic, lahat ng sinabi ni Tito Sen ay totoo pati na ang P30 milyong talent fee na hindi pa naibibigay sa kanya ng Television and Production Exponents Incorporated (TAPE Inc.), ang producer ng programa.

“Nasabi na lahat ni Tito Sen. And lahat ng katotohanan nailahad na niya. Wala na akong maidadag­dag pa roon,” sabi ni Vic.

“Wala na akong aalisin o idadagdag,” aniya pa.

Tiniyak din ni Vic na hindi niya kakasuhan ang TAPE dahil “hindi lahat nadadaan sa pera.”

Pagsisiguro naman ni Vic, “Basta isa lang masasabi ko, Eat Bulaga is here to stay.”

“Sa tagal naman e, sa haba nong delay kaya uma­bot nang ganon. Pero sabi ni Joey wala ‘yon… wala ‘yon. Ganon namin kamahal ang Eat Bulaga e,” sabi pa ng mister ng EB host din na si Pauleen Luna.

Sa mga nakaraang interview kay Tito Sen, kinalampag nito ang Bureau of Internal Revenue (BIR) hinggil sa binabawas na value added tax sa kanyang kapatid kahit hindi naman nakakatanggap ng sahod. Kinuwestiyon din ng dating senador kung bakit halos pareho lang ang net income ng TAPE noong 2021 at 2022 gayung daan-daang milyong pisong political ads ang kinita ng kompanya noong 2022 elections.

Ang TAPE ay 75% pag-aari ng mga Jalosjos at 25% ni Mr. Antonio Tuvie­ra na sanggang-dikit nina Tito, Vic at Joey.