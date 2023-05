BBM, FL Liza nakausap si King Charles bago koronasyon

Nagkadaupang-palad na nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta-Marcos si King Charles III bago ang nakatakdang coronation nito.

Ibinahagi ng Presidential Communications Office (PCO) ang mga la­rawan sa reception bago ang coronation nina King Charles III at Queen Consort Camilla sa Westminster Hall.

Naupo sa trono si King Charles noong September 8, 2022 makaraang pumanaw ang kanyang ina na si Queen Elizabeth II.

Aabot sa 100 heads of states at dignitaries ang dadalo sa coronation, kabilang ang mag-asawang Marcos at US First Lady Jill Biden.

Kagagaling lamang ni Pangulong Marcos sa matagumpay na official visit sa Estados Unidos.