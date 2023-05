Batangeño kinder student nakaginto sa Hong Kong Olympiad

Lodi sa galing ang kindergarten student na ito mula sa University of Batangas matapos mag-uwi ng gold medal sa idinaos na Guang Dong-Hong Kong – Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad 2022.

Siya si Marcus Cuvin mula sa Elementary Department ng naturang unibersidad.

Ilan sa kalahok na nakatunggali ni Marcus ay mula sa Bulgaria, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, at iba pa.

Bukod dito, mayroon ding iba’t ibang kategorya ang competition na ito mula sa Kindergarten group, Primary 1 hanggang sa Senior Secondary Group.

Samantala, nakatakda namang sumuong si Marcus para sa World International Math Olympiad.

“We are so proud of you, UBian! #UBecomeWhatUBelieve #MathOlympiad,” pagbati ng University of Batangas sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)